Sylt: Herrliche Lektüre für den Strand – diese Bücher liest die Insel

Wer in der Buchhandlung an der Wilhelmine in Westerland stöbert, kann mehr als 60 Sylt-Bücher finden.

Westerland. Urlaubszeit ist häufig auch Lesezeit. Wer clever ist, schleppt die dicken Folianten, Schinken und Schwarten aber nicht mit auf die Insel, sondern kauft vor Ort. Schließlich ist das Lektüre-Sortiment in Westerland reichhaltig – und strotzt insbesondere vor Sylt-Romanen. Eine Mitarbeiterin aus der Buchhandlung an der Wilhelmine hat verraten, welche Bücher die Insel in diesem Jahr liest.

Viel Sylt-Lektüre in der Buchhandlung in Westerland

Wer die Buchhandlung besucht, hat die Auswahl zwischen schätzungsweise 60 Syltromanen, dazu kommen zahlreiche Bücher, deren Handlung an der Nordsee spielt sowie eine ganze Reihe Sylt-Sachbücher, -Reiseführer und Regionalia.

Wo also anfangen? "Das neue Buch von Susanne Matthiessen läuft derzeit am allerbesten", so die freundliche Buchhändlerin. Sie redet von "Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn", dem im März im Ullstein Verlag erschienenen zweiten Sylt-Roman der Spiegel-Bestseller-Autorin.

Susanne Matthiessens Neuerscheinung "Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn" in einer Buchhandlung in Westerland

Nachdem die in Westerland geborene Matthiessen in "Ozelot und Friesennerz", erschienen 2020, ihre Sylter Kindheit in den 70er-Jahren verarbeitet hat, lässt sie in ihrem neuesten Roman die 80er-Jahre auf der Insel Revue passieren. Das nach einer Textzeile aus dem legendären Ärzte-Song "Westerland" benannte Werk trägt den Untertitel "Roman einer Sylter Jugend".

Wie die Autorin im Abendblatt-Interview erzählte, geht es in "Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn" nicht nur sonnig zu: "Umweltzerstörung, saurer Regen, Tschernobyl – all das ist damals ja passiert", sagt Matthiessen. "Wir waren junge, kritische Erwachsene und haben uns genau angesehen, was mit Sylt passiert und all das findet sich in diesem Buch."

Sylt: Neuerscheinungen für Insel-Krimi-Fans

Insel-Krimi-Fans empfiehlt die Westerländer Buchhandlung an der Wilhelmine Gisa Paulys Neuerscheinung "Schwarze Schafe". Es ist der mittlerweile 16. Band der Mamma-Carlotta-ermittelt-Reihe. Pauly sei ein Dauerbrenner. Ebenfalls lesenswert sei Eva Ehleys im April erschienener "Böser Abschied", sagt die Buchhändlerin. Im neunten Fall des Ermittler-Trios gibt es einen feuchtfröhlichen Junggesellenabschied – und Schüsse in den Dünen.

Sylt-Lektüre für Nostalgiker und Wissbegierige

Wer sich noch immer unschlüssig ist, dem sei gesagt: Westerland hat Sylt-Lektüre für jede Leseratte auf Lager. So seien auch einige "deftigere Krimis" mit der Extraportion Mord und Totschlag im Angebot, meint die Buchhändlerin. Für seichte Gemüter gibt es eine ganze Reihe sogenannter "Glücksromane", die die Stunden am Strand versüßen sollen.

Nostalgiker werden vielleicht mit "Sylt wie es früher war" fündig, Geschichtsinteressierte greifen zu "Der Sylter Weg ins Dritte Reich", Wissbegierige zum "Sylt Lexikon". Und, klar: Christian Krachts modernen Klassiker "Faserland" mit seiner berühmten Anfangssequenz bei Gosch in List haben die Westerländer natürlich auch im Angebot.