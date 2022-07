Sylt: Sind Lindner und Lehfeldt schon auf der Insel? Hausbesuch in Keitum

Am Donnerstag heiraten der FDP-Chef und die Journalistin in Keitum. Wie ist die Lage am Vorabend rund um das Luxushotel Severin's?

Keitum. Nieselregen in Keitum. Die Straßen in dem Friesendorf mit den schmucken Reetdachhäusern sind am Mittwochabend wie leergefegt. Vor der Auffahrt zum Severin's Resort & Spa läuft ein in schwarz gekleideter Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts geschützt durch einen Regenschirm auf und ab.

In diesem Luxushotel nächtigt das Brautpaar, welches der Insel die Hochzeit des Jahres beschert. Die Rede ist von der Journalistin Franca Lehfeldt und Bundesfinanzminister Christian Lindner, die sich am Donnerstag im Heimatmuseum in Keitum bei der standesamtlichen Trauung das Ja-Wort geben werden.

Sylt: Christian Lindner soll am Mittwoch anreisen – doch wo ist er?

Die Braut soll sich mit ihrer Entourage bereits seit einigen Tagen im Severin's aufhalten. Die Anreise von FDP-Chef Lindner ist eigentlich für Mittwoch geplant. Aber ist der Bräutigam schon da? Dunkle Limousinen oder Leibwächter sind nicht zu sehen, aber vielleicht wurden die schweren Fahrzeuge auch schon in der Tiefgarage geparkt. Der freundliche Security sagt nur. "Ich habe keine Ahnung."

Unterdessen wird im Restaurant Hoog des Serverin's zu Abend gegessen. Am Mittwoch dürfen hier auch noch externe Gäste speisen. Aber ab Donnerstag haben dort nach Abendblatt-Informationen nur noch Hausgäste Zutritt. Denn in der Nobelherberge werden dem Vernehmen nach auch Spitzenpolitiker wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Fraktionschef Friedrich Merz absteigen, die zur illustren Hochzeitsgesellschaft gehören.

Sylt: Lindner und Lehfeldt heiraten am Sonnabend kirchlich

Auch am Heimatmuseum, das zu Fuß nur rund zehn Minuten entfernt ist, deutet noch nichts auf den großen Tag hin. Es wird auch nicht etwa darauf hingewiesen, dass die Öffnungszeiten eingeschränkt sind.

Am Sonnabend folgt die kirchliche Trauung in der Dorfkirche St. Severin in Keitum. Am Abend wird dann in der legendären Sansibar von Herbert Seckler in den Dünen von Rantum ein rauschendes Fest gefeiert.