Neumünster. Mit Milchpulver beladener Lkw brennt in der Nacht auf der Autobahn. Feuerwehr löscht das Feuer, Aufräumarbeiten dauern aber noch an.

Wegen eines Lkw-Brandes ist die Autobahn A7 bei Neumünster am Dienstagmorgen größtenteils gesperrt worden. In der Nacht hatte der Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Neumünster-Süd und Neumünster-Mitte wegen eines technischen Defekts in Flammen gestanden, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte.

Der hintere Teil des Lkws habe gefahrlos abgekoppelt werden können und die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Jedoch würden die Aufräumarbeiten noch mindestens bis 9 Uhr am Dienstag andauern.

Der Lkw hat laut den Angaben Milchpulver geladen, das im Tagesverlauf aufwendig abgepumpt werden muss. Zunächst war deshalb nur eine der drei Fahrspuren auf der A7 befahrbar. Die Polizei rechnete mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen am Morgen.

dpa