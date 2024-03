Molfsee. Ein 51-Jähriger zündet sich nahe Kiel in seinem Fahrzeug eine Zigarette an. Dann kommt es zu einer Verpuffung.

Ein 51 Jahre alter Mann ist nahe Kiel durch die Explosion einer Gasflasche in seinem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann stand am frühen Montagnachmittag mit seinem Fahrzeug auf einem Gelände in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und steckte sich eine Zigarette an, wie die Polizei mitteilte.

Verpuffung einer Gasflasche: Mann in Auto lebensgefährlich verletzt

Im Kofferraum des Wagens befand sich eine Gasflasche. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es daraufhin zu einer Verpuffung.

Das Auto wurde durch die Detonation erheblich beschädigt. Die Verglasung der hinteren Türen und des Kofferraums wurden herausgesprengt, ebenso das Schiebedach.Der Mann wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Lübecker Krankenhaus für Schwerbrandverletzte gebracht.

dpa/lno/HA