So soll der neue Beachclub in Grömitz an der Ostsee aussehen: Das Gebäude geht über drei Ebenen und hat großzügige Glasfronten, im Erdgeschoss und in der ersten Etage gibt es Außenterrassen. Dazu kommen Lounge-Bereiche im Sand. © Köhler Architekturbüro | Köhler Architekturbüro