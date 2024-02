Friedrichskoog. Nur gute Bewertungen: Ein Familienbetrieb aus Dithmarschen kann sich über den Titel freuen. Und das bereits zum zweiten Mal.

Er liegt direkt am Nordseedeich in Friedrichskoog, ist ganz auf Familien mit kleinenKindern ausgerichtet und so richtig typisch norddeutsch: der Ferienhof Wittmaack in Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Der familiengeführte Betrieb ist in dieser Woche mit dem Titel „beliebtester Ferienhof Deutschlands 2024“ ausgezeichnet worden – Durchschnittsnote sehr gut (1,0).