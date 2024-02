Lübecker Bucht/Büsum/St. Peter-Ording. Scharbeutz, St. Peter-Ording oder Büsum bieten im März und April besondere Angebote. Fünf Tipps für besondere Frühlingstrips.

Ausflugsfahrten an der Nordsee, Entspannungswochenende an der Ostsee und besondere Frühlingsarrangements in einem Hotel in St. Peter-Ording – das macht auch in der noch etwas kälteren Jahreszeit Lust auf einen Ausflug an die Küste. Wir stellen fünf besondere Angebote vor.