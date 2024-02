Sieseby/Arnis. Betreiber des Schliehuus 54 planen mit gewagtem Konzept die Wiedereröffnung. Ihre Strandhalle haben sie abgegeben. Die Gründe.

Die Strandhalle 54 in Arnis hat einen neuen Betreiber. Ab März wird Serhat Capli mit seiner Familie aus Kappeln das kleine Restaurant direkt an der Schlei übernehmen. Die Inhaber des Restaurants – Ira und Jan Fischer –, die bisher mit ihren außergewöhnlichen Fischbrötchen weit über die Grenzen von Arnis hinaus bekannt waren, haben ihr Restaurant an die Gastronomen aus Kappeln vermietet. „Der akute Personalmangel hat uns zu diesem Schritt gezwungen“, sagt Jan Fischer, dem die Entscheidung sichtlich schwergefallen ist.