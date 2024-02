Kappeln. Eine Plattform bietet ab sofort zahlreiche Aktivitäten in der Region an. Wie man die Erlebnisse buchen kann und was es kostet.

Eine Sauna mit Meeresblick, in der man sich aufwärmen und gemeinsam mit Freunden direkt am Strand entspannen kann. Das, dachte der Wassersportler Frederik Jeß vor drei Jahren, wäre eine tolle Sache. Und so baute der Zimmerer auf der Nordseeinsel Föhr seine erste mobile Sauna.