Flensburg. Mitarbeiter im Flensburger Wahlkreisbüro des Bundeswirtschaftsministers erhalten Umschlag mit „fluffigem Inhalt“. Gebäude evakuiert.

Ein Brief mit einem verdächtigen Inhalt hat am Sonnabend für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Flensburger Geschäftsstelle der Grünen gesorgt, in der sich auch das Wahlkreisbüro von Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck befindet. Das Gebäude sei evakuiert und gesperrt worden, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei dem Abendblatt.