Kappeln. Sturmflut hatte das Tauwerk zerstört. Nun hat der Gastronom im Netz über die Wiedereröffnung informiert und viel Resonanz erhalten.

Knapp vier Monate lang musste Michel Helmchen sein Restaurant in Kappeln schließen. Vier Monate, in denen jeden Tag in den Räumen gearbeitet und renoviert wurde. Vier Monate, in denen der Gastronom keinen einzigen Euro einnahm, aber immer neue Kosten entstanden. Nun kann das Tauwerk in der kommenden Woche endlich wieder Gäste empfangen. Am Freitag (9. Februar) eröffnet Michael Helmchen sein Restaurant in Kappeln zum zweiten Mal.