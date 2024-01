Neumünster. In der Nacht zu Mittwoch war die Zufahrt zu dem Lager dicht. Auch in einem weiteren Ort in der Nachbarschaft kam es zu einer Blockade.

Rund 100 Trecker und 50 weitere Fahrzeuge haben in der Nacht auf Mittwoch die Zufahrt zu einem Edeka-Zentrallager in Neumünster blockiert. Laut Polizeiinformation von Mittwoch begann die Blockade gegen 20.00 Uhr und löste sich erst rund sechs Stunden später gegen 2.00 Uhr auf. Im benachbarten Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) versammelten sich außerdem weniger als zehn Fahrzeuge und blockierten die Zufahrt zu einem Aldi-Zentrallager. Diese Zusammenkunft löste sich um circa 3.00 Uhr auf.