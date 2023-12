An den Schleusen zwischen Kieler Förde und dem Nord-Ostsee-Kanal in Kiel-Holtenau kam es am ersten Weihnachtstag zu einer Havarie (Archivbild).

Kiel. Ein Unfall mit einem Materialtransportfahrzeug hat am Nord-Ostsee-Kanal in Kiel für Probleme gesorgt. Der sogenannte Akku-Wagen war am ersten Weihnachtstag gegen 14.50 Uhr von einem Schleusentor beim Öffnungsvorgang erfasst worden, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Das Fahrzeug verkeilte sich dabei. Verletzt wurde niemand. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Nord-Ostsee-Kanal: Akku-Wagen verkeilt sich – Schleusentor stundenlang blockiert

Das Schleusentor wurde den Angaben zufolge zwar sofort gestoppt, es konnte danach aber für mehrere Stunden nicht mehr betrieben werden. Gegen 20.30 Uhr bargen Einsatzkräfte das Fahrzeug zur Versorgung der in der Schleuse liegenden Schiffe mithilfe eines Kranes.

Bis dahin lagen drei Schiffe in der Schleusenkammer fest und konnten erst mit deutlicher Verzögerung in den Nord-Ostsee-Kanal einfahren und ihre Fahrt fortsetzen.