Tierschutz: So will Schleswig-Holstein jetzt illegalen Handel bekämpfen

Kiel. Die schleswig-holsteinische Landesregierung will den illegalen Handel mit Haus- und Wildtieren im Internet einschränken. Dafür sei am Dienstag eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht worden, hieß es vom Ministerium für Tierschutz in Kiel.

Diese soll erreichen, dass Vertriebskanäle für illegale Händlerinnen und Händler geschlossen werden und die Nachverfolgung verbessert wird.

Tierschutz: So will Schleswig-Holstein gegen illegalen Tierhandel vorgehen

„Gerade der illegale Welpenhandel ist ein riesengroßes Problem“, erklärte Tierschutzminister Werner Schwarz (CDU). Oft würden kranke und ungeimpfte Tiere abgegeben, die häufig enorme Folgekosten und Haltungsprobleme mit sich brächten.

Daher landeten viele der Tiere schließlich wegen Überforderung in den überfüllten Tierheimen. Um das zu verhindern, fordert Schwarz von der Bundesregierung eine zentrale Stelle zur Recherche und Aufklärung von illegalem Tierhandel.

Tierschutz: Verkäufer-Identitätspflicht für Handel?

Ebenso müssten von den Betreibenden der Onlineportale Maßnahmen umgesetzt werden, die den illegalen Handel mit Tieren massiv erschwerten. „Dazu gehört die Einführung einer Verkäufer-Identitätspflicht für den Handel mit Wirbeltieren“, so Schwarz. Verstießen die Onlineportale zudem gegen die Pflicht zur Eigenkontrolle, sollte dies Sanktionen zur Folge haben.

Gerade seit der Corona-Pandemie hat der Onlinehandel mit Tieren laut Tierschutzministerium stark zugenommen. Vor allem Kleinanzeigen-Portale seien zu wichtigen Umschlagplätzen für illegalen Tierhandel geworden. Hier könnten Händlerinnen und Händler anonym oder unter falschen Namen verschiedene Tierarten ohne Kontrolle anbieten.

