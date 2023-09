Lübecker Bucht Ostsee: Zehn Gründe für einen Herbsturlaub am Meer

Der Herbst kommt – auch an der Ostsee. Ein Urlaub etwa an der Lübecker Bucht lohnt sich nicht nur, um Drachen steigen zu lassen (Symbolbild).

Die Temperaturen fallen auch in Scharbeutz, Grömitz und Co. Doch besondere Erlebnisse locken trotzdem an die Lübecker Bucht.