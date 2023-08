Wacken Open Air: Festivalbesucher vermisst – wer hat Josè P. gesehen?

Wacken. Die Polizei bittet die Bewohner von Wacken und die Gäste des Heavy Metal Festivals um Hilfe bei der Suche nach einem Mann. Der 55 Jahre alte José P. wird seit Dienstag, 1. August, vermisst. Zuletzt wurde er am Mittwochabend um 19.20 Uhr auf dem Campingplatz X des Wacken Open Airs gesehen.

José P. hat eine normale Statur, ist ca. 1,75 m groß und wiegt circa 80 Kilogramm. Die vermisste Person ist bekleidet mit einem hellgrauen T-Shirt, einer grauen kurzen Hose, grünen Gummistiefeln und einer viereckigen Brille. Am linken Handgelenk trägt er eine Analoguhr. Auf dem rechten Schulterblatt des Vermissten befindet sich eine selbst gezeichnete Tätowierung eines Spinnennetzes mit einem im Zentrum befindlichen Yin-Yang-Zeichen.

Wacken-Besucher José P. vermisst – Polizei bittet um Hilfe

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von José P. geben kann oder ihn gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Wache Wacken Open Air unter Telefon 04521/812 10 03 oder beim Polizeinotruf 110 zu melden.

Nach dem offiziellen Festival-Start am Mittwoch verzeichnet die Polizei derweil weiterhin niedrige Einsatzzahlen. „Bei dem Gros der Sachverhalte, in denen die Einsatzkräfte von Mittwoch auf Donnerstag gefragt waren, handelte es sich um polizeiliche Unterstützung von Personen in hilflosen Situationen oder um Streitschlichtung“, so eine Sprecherin der Polizei Itzehoe am Donnerstag.