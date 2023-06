Immobilien Luxuswohnungen an der Schlei geplant – in einzigartiger Lage

Luxuswohnungen an der Schlei: So soll das Regattaquartier aussehen, wenn es im kommenden Jahr fertig ist.

Im Regattaquartier entstehen 27 Wohnungen, die Hälfte ist schon verkauft. Was an diesen besonders ist und was sie kosten.