Erlebnis Hus SPO: St. Peter-Ording hat jetzt einen Pfahlbau mit Superrutsche

Eröffnet am Freitag: Das Erlebnis-Hus steht hinterm Deich und verbindet die Ortsteile Bad und Dorf.

St. Peter-Ording.. Darauf haben Einwohner und Gäste von St. Peter-Ording lange gewartet: Am 2. Juni hat der neue Familientreffpunkt Erlebnis-Hus erstmals seine Türen geöffnet. Das spektakuläre Gebäude aus Holz und Glas steht an der neu gestalteten Erlebnispromenade und – wie die Wahrzeichen des Ortes – auf hohen Stelzen. Es ist der erste Pfahlbau hinter dem Deich und verbindet die Ortsteile Bad und Dorf.

Die Fertigstellung des Erlebnis-Hus sollte eigentlich schon im vergangenen Spätsommer erfolgen. Der Bau hatte sich aber – wie so viele andere – auch wegen der Corona-Pandemie verzögert. Jetzt wartet das Erlebnis-Hus auf viele Besucher – kleine und große.

St. Peter-Ording: Pfahlbau mit Superrutsche und Plätze für mobiles Arbeiten

Im Pfahlbau verteilen sich sieben kubenförmige Elemente auf vier Stockwerke. Auf der ersten Ebene befindet sich das Spiele-Hus. Der 300 Quadratmeter große Indoorspielplatz ist mit einer interaktiven Sportwand ausgestattet. Vorgesehen ist auch ein Spiegellabyrinth, das Anfang Juli geliefert und aufgebaut werden soll.

Die Koch- und Backinsel ist auf der zweiten Ebene untergebracht, auf der sich auch das Info-Hus befindet mit einem Shop, Loungemöbeln und einem sogenannten Workation-Bereich: Hier können Einheimische und Urlauber mobil arbeiten.

St. Peter-Ording: Pfahlbau bietet Weitblick aufs Weltnaturerbe Wattenmeer

Auf der dritten Etage soll demnächst ein gastronomischer Betrieb eröffnen. Die Aussichtsplattform auf der vierten Ebene bietet dagegen schon jetzt einen phänomenalen Weitblick auf das Meer, den Strand, St. Peter-Ording und das Umland bis zum Westerhever Leuchtturm.

Ein weiteres Highlight: Die mehr als 47 Meter lange Rutsche, in der die Besucher aus 20 Metern Höhe innerhalb von Sekunden auf den Outdoor-Spielplatz des Erlebnis-Hus gelangen.

Spektakulär: Der Blick vom Rutschenturm über die 47 Meter lange Rutsche im neuen Erlebnis-Hus in St. Peter-Ording auf Salzwiesen und Wattenmeer.

St. Peter-Ording: Kinderspielhaus zieht in den Pfahlbau hinterm Deich

„Mit seiner beeindruckenden Architektur, der spektakulären Aussicht und dem vielfältigen Angebot wird das Erlebnis-Hus seinem Namen alle Ehre machen“, so Katharina Schirmbeck, Direktorin der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording.

Das Kinderspielhaus, das bisher an der Dorfstraße im Ortsteil Dorf untergebracht war, zieht in das direkt am Deich gelegene Gebäude und findet im Erlebnis-Hus seine neue Heimat.

Eine offizielle Feier zur Eröffnung des mit Landes- und Bundesmitteln geförderten Familienpfahlbaus soll es laut Mitteilung der Tourismuszentrale St. Peter-Ording später im Jahr geben.

Öffnungszeiten:

Spiele-Hus: Montag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr

Info-Hus: Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr, Sonnabend und Sonntag 10 bis 16 Uhr