Ostsee: Zwei Frauen verwirklichen Traum von eigenen Läden – direkt am Strand

Die beiden Freundinnen haben sich an der Lübecker Bucht selbstständig gemacht – mit ganz unterschiedlichen Konzepten.

Fürs Foto gönnen sich Katharina Neumann (l.) und Nina Brüninghoff einen Drink vor ihren Geschäften an der Grömitzer Kurpromenade. Meistens bleibt den beiden Frauen dafür aber keine Zeit.

Ostsee Zwei Frauen setzen den Traum von eigenen Läden um – am Meer

Grömitz.

Nina Brüninghoff und Katharina Neumann haben sich mit einem Strandcafé und einem Conceptstore ihren Traum erfüllt

Direkt am Meer betreiben sie in Grömitz ihre Geschäfte

Sonnenschein, einen Drink im Liegestuhl und einfach nur aufs Meer schauen. Arbeiten an der Ostsee kann so schön sein. Tatsächlich bleibt Nina Brüninghoff und Katharina Neumann fürs Chillen mit Ostseeblick nur wenig Zeit. Die beiden Freundinnen haben sich in Grömitz an der Lübecker Bucht mit einem Strandcafé und einem Conceptstore selbstständig gemacht und damit einen ganz besonderen Treffpunkt im Ort geschaffen.

Früher genossen sie in der Surfschule in Grömitz abends zusammen ihre Drinks. Heute arbeiten Nina Brüninghoff und Katharina Neumann Tür an Tür. Katharina Neumann hat ihr Strandcafé Lys vor einem Jahr eröffnet, Nina Brüninghoff ihren Naya-Conceptstore im selben Haus im April erst.

Ostsee: Traum vom eigenen Café in Grömitz wurde wahr

Eine glückliche Fügung sei das gewesen, sagt Katharina Neumann. Ihr Traum vom eigenen Café wurde wahr. Dort gibt es guten Kaffee, Waffeln, dänisches Softeis und Drinks für den Sundowner am Meer.

Was den Standort an der Kurpromenade 4 am Grömitzer Strand von den vielen anderen Cafés, Bars und Geschäften unterscheidet: „Das ist ein frei stehendes Einzelhaus mit dem Naturschutzgebiet gleich nebenan – und auf der anderen Seite entsteht der neue Dünenpark“, sagt die Münchnerin Katharina Neumann, die vor 30 Jahren wegen der Liebe zu ihrem Mann nach Grömitz zog.

Katharina Neumann vor ihrem Strandcafé Lys in Grömitz an der Lübecker Bucht. Von hier aus hat sie freien Blick auf die Ostsee – und das genießt sie auch jeden Tag.

Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Von der Ostsee bekommt die 52-Jährige nach all den Jahren nicht genug: „Ich komme oft schon vor der Öffnung des Cafés um 13 Uhr, um die Morgenstimmung zu genießen – und später dann die Abendsonne auf der Terrasse.“ Für Nina Brüninghoff hat dieser Ort fast etwas Spirituelles: „Man spürt die Natur, das ist eine ganz spezielle Atmosphäre.“

Ostsee: Café und Conceptstore in Grömitz mit besonderer Lage

Und nicht nur die Lage dieser Oase fernab des trubeligen Teils von Grömitz ist so besonders, auch von ihrem Angebot wollen sich die beiden Frauen von den übrigen touristischen Angeboten abheben. „Wir haben einen Ort geschaffen, nach dem wir selbst im Urlaub suchen würden“, sagen beide.

Nina Brüninghoff betreibt den Conceptstore Naya in Grömitz an der Lübecker Bucht mit Blick auf die Ostsee. Früher hatte die Flugzeugingenieurin Läden in Eimsbüttel und Eppendorf.

Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Denn Nina Brüninghoff könnte mit ihrem Conceptstore mit nachhaltiger und hochwertiger Mode ausgewählter kleiner Marken, den Yoga-Accessoires, den Seifen, Kerzen und Büchern so auch in Hamburg-Eppendorf oder in der Schanze sein.

War sie auch schon vor einigen Jahren. In ihrer Hamburger Zeit hatte Brüninghoff, die ursprünglich vom Niederrhein kommt, die Läden „Fräulein Wunder“ in Eimsbüttel und in der Schanze, bevor es sie ebenfalls der Liebe wegen nach Grömitz zog.

Grömitz: Mütter und Kinder aus Erholungsheim sind Stammgäste

Eigentlich hatten sie und vor allem ihr Partner Chris sich auf die Vermietung ihrer Ferienwohnungen in Grömitz konzentriert und Nina Brüninghoff außerdem auf ihre Arbeit als Konstruktionsingenieurin bei Airbus. Dann kam die Idee zum Conceptstore, sodass die 44-Jährige nun als Flugzeugbauerin teils in ihrem Laden arbeitet.

Anbaden- Vier Ostseeorte eröffnen Badesaison – bei 8 Grad

Zu ihren Stammgästen und Kunden gehören die Mütter und Kinder der nahe gelegenen Mutter-Kind-Heime – Erholung suchende Mütter und Krebspatientinnen – und natürlich alle Strandbesucher und Spaziergänger. „Im Sommer geht es hier zu wie im Freibad, dann stehen die Leute in Badeklamotten Schlange bis zum Strand“, sagt Katharina Neumann. Unterstützung bekommt sie inzwischen von zwölf Helfern.

Ostsee: In Grömitz ist nachts die Milchstraße zu sehen

Für beide sei Grömitz ihr absoluter Herzensort. „Als ich das erste Mal hier war, habe ich mich sofort in den Ort verliebt“, sagt Nina Brüninghoff. Und das nicht wegen der eigenwilligen Architektur und den Bausünden vergangener Jahrzehnte, „sondern wegen der Natur. Im Dunkeln kann ich die Milchstraße sehen.“

„Naya“ bedeutet im Indischen übrigens „das Prinzip des Ganzen“. Das passt doch. Denn Nina Brüninghoff und ihr Mann Chris haben schon wieder eine neue Idee für einen Neuanfang, für ein neues Ganzes. Als ausgebildete Yogalehrer könnten sie sich vorstellen, hier am Ostseestrand Yogastunden anzubieten. Freundin Katharina Neumann würde für die Yogis auch gesunde Ingwershots nach den Übungen bereitstellen.

Strandcafé Lys, Kurpromenade 4, Öffnungszeiten: täglich ab 13 Uhr. Aktuelles über Instagram #strandcafe_lys.

Naya-Conceptstore, Öffnungszeiten Montag bis Sonntag, 12 bis 16 Uhr. Aktuelles über Instagram #naya_groemitz