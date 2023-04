Ostsee Grömitz: Exklusiver Blick in „Hostel der Zukunft“ am Meer

Hotelier Niels Battenfeld in einem neuen Zimmer des Surf Rescue Club in Grömitz an der Lübecker Bucht.

An der Lübecker Bucht entsteht die neue Unterkunft, in der ein Roboter kocht. Was das Hostel so innovativ macht.