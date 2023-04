Ostsee Strandkorb mieten: Wieso die Wartelisten so lang sind

Strandkorbvermietung in Haffkrug in vierter Generation: Thomas Witting mit seinem Sohn Thies

In vierter Generation im Geschäft: An welche Regel sich Vermieter Witting hält – und warum er als Kind an die Leine gelegt wurde.