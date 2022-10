Zeugen gesucht: Kriminelle Hamsterer stehlen 256 Rollen Toilettenpapier

Lübeck. Eventuell erwarten die Diebe einen neuen Lockdown, vielleicht setzen sie auf weiter ungebremst steigende Papierpreise und einen entsprechend hohen Wiederverkaufswert in ein paar Wochen. Auch die Bundespolizei steht vor einem Rätsel.

Sicher ist nur: Kriminelle Hamsterer haben in der Nacht zum Montag zwei Aufbewahrungsbehältnisse der Deutschen Bahn im Bahnhof Lübeck aufgebrochen, in denen Toilettenpapier und Einweghandtücher gelagert werden – oder vielmehr wurden.

Polizei Schleswig-Holstein: Diebe stehlen 256 Rollen Toilettenpapier

Um 2.30 Uhr sei noch alles in bester Ordnung gewesen, sechs Stunden später habe er den Diebstahl von 256 Rollen Toilettenpapier und 100 Paketen Einweg-Papierhandtüchern bemerkt, erklärte ein Bahn-Mitarbeiter gegenüber der Bundespolizei.

Die Beamten sprechen von einem "skurrilen Diebstahl", bei dem nicht klar sei, was die Täter "mit der großen Menge an Hygieneartikeln vorhaben" und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Abtransportiert haben die Unbekannten ihre heiße Ware übrigens aller Wahrscheinlichkeit in Plastikmüllsäcken.

Wer die kriminellen Hamsterer beobachtet hat oder andere Angaben zum Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0431/98 07 12 10 mit der Bundespolizei in Verbindung zu setzen.