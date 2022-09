Fünf Schafe ertrunken: Von freilaufenden Hunden erschrocken?

Ein Schäfer hörte ein Tier am Kattenstieg in Burg verzweifelt schreien. Dann machte er eine furchtbare Entdeckung. Zeugen gesucht.

Burg. Fünf Schafe sind am Kattenstieg in Burg (Kreis Dithmarschen) in einem Graben ertrunken. Die Polizei Itzehoe vermutet, dass ein freilaufender Hund schuld sein und die Tiere erschreckt haben könnte.

Am Donnerstag (22. September) um 17.30 Uhr schaute ein Schäfer nach seinen Schafen am Kattenstieg und hörte eines seiner Tiere verzweifelt schreien, teilte Polizeisprecherin Astrid Heidorn am Dienstag mit. Das Tier war in den angrenzenden Graben gefallen. Dort machte der Schäfer eine furchtbare Entdeckung.

Fünf Schafe ertrunken – sind freilaufende Hunde schuld?

"Dort ertranken zu diesem Zeitpunkt bereits fünf weitere Schafe", sagte Heidorn. Vermutlich seien sie in Panik durch den Elektrozaun gerannt. Der Kattenstieg sei ein beliebter Ort für Hundebesitzer und ihre Vierbeiner. "Leider kam es hier schon des Öfteren zu Panik unter den Schafen durch freilaufende Hunde, die sich auf der Koppel austoben."

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04825-7799880 zu melden. Hundebesitzer werden zudem gebeten, sich in diesen Bereichen rücksichtsvoll zu verhalten und ihre Vierbeiner nicht unkontrolliert frei laufen zu lassen.