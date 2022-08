Die Büsum Beachapartments umfassen zwei Häuser mit 48 Apartments. In Apartmenthaus Malibu gibt es 20 Wohnungen, die Lobby und das Restaurant The Cove sowie den Ocean Spa Wellnessbereich. Das zweite Haus Key West beherbergt die weiteren 28 Apartments. Beide Häuser sind angelehnt an die Beach Apartments in Heiligenhafen, aber noch besser ausgestattet. Die Wohnungen haben voll eingerichtete Küchen, Waschmaschine, Trockner und Hauswirtschaftsraum, gesicherte Abstellflächen für Fahrräder und E-Bikes sowie Tiefgaragen und Außenparkplätze – mit vier E-Lade-Stationen mit 22 kW. Beach Apartments ab 155 Euro/Nacht. Die Bretterbude: Die 112 Zimmer nennen sich Butzen. Das Drei-Sterne-Superior-Haus umfasst auch das Restaurant Strandschuppen und die zwei Bars „alter Kutter“ und „Sandkasten“ sowie einen Wellness- und Spa-Bereich mit Dampfbad und Sauna. Sieben Bulli-Parkplätze fürs unkomplizierte Übernachten im Camper stehen wie in Heiligenhafen ebenfalls bereit. Außerdem gibt es E-Ladesäulen und einen Fahrradverleih. Butze in der Bretterbude ab 69 Euro/Nacht.