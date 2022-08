Metal-Festival: Wackeeeen! Metal-Train mit 750 Besuchern angekommen

Auf dem Weg nach Wacken: Ein "Bullhead" hängt an einem Wohnmobil.

Der Metal-Train ist mit 750 Fahrgästen am Mittwochmorgen in Itzehoe angekommen.

Wacken-Time in Itzehoe: Metal-Fans warten am Bahnhof auf die Shuttle-Busse zum Festival-Gelände

Der Partyzug aus München traf am Mittwochmorgen in Itzehoe ein. 75.000 Besucher werden in Wacken erwartet.