Ostsee: Mann ertrinkt – pietätlose Gaffer filmen Tragödie in Travemünde

Lübeck. Ein junger Mann ist am Mittwoch in Travemünde offenbar bei einem tragischen Badeunfall in der Ostsee ums Leben gekommen. Die Identität des Toten sei noch ungeklärt, teilte Claudia Struck, Sprecherin der Polizeidirektion Lübeck, am Donnerstag mit – und empörte sich über die vielen Gaffer am Strand. Während Ersthelfer versuchten, den Mann zu reanimieren, hätten "mehrere Hundert Schaulustige" das Geschehen verfolgt und den Rettungseinsatz gestört.

Demnach habe ein 37 Jahre alter SUP-Fahrer aus Lübeck in der Nähe der Seebrücke gegen 16 Uhr einen regungslos im Wasser treibenden Mann bemerkt. Er zog ihn auf sein Board, brachte ihn an Land und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen, so Struck. Dort halfen weitere Strandbesucher und Mitarbeiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bis zum Eintreffen des Notarztes. "Trotz des engagierten Eingreifens der Ersthelfer verstarb der Mann", sagte die Polizeisprecherin.

Die Umstände, die zu dem Tod des Mannes führten, seien noch unklar. "Nach jetzigem Stand der Ermittlungen hielt er sich allein am Strand auf und wurde bislang nicht als vermisst gemeldet, sodass eine Identifizierung weiterhin aussteht", hieß es weiter. Der Mann sei etwa 30 Jahre alt, von kräftiger Statur, habe braunes, an den Seiten kurzgeschorenes Haar und habe zu dem Zeitpunkt einen blauen Badeslip getragen.

"Überschattet wurde das tragische Geschehen zusätzlich von einer sehr hohen Anzahl Schaulustiger, die pietätlos in Begleitung ihrer Kinder, die Rettungsmaßnahmen nicht nur beobachteten, sondern auch filmten und der wiederholten Aufforderung der Polizei, den Bereich zu verlassen, nicht nachkamen", sagt Struck. "Es ging sogar soweit, dass notdürftig mittels Strandlaken und Handtüchern errichtete Sichtbarrieren ignoriert und Mobiltelefone darüber gehalten wurden, um zum einen die Filmaufnahmen zu beenden und zum anderen die Sensationslust zu stillen."

Wegen der Vielzahl der Anwesenden und "des eigentlichen Einsatzgrundes, nämlich Menschenleben zu retten", sei es der Polizei nicht gelungen, die Personalien der Schaulustigen festzustellen und Strafverfahren wegen des Fotografierens oder Filmens eines Unfalls einzuleiten. Dies kann mit einer Geldbuße oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren geahndet werden.

Hinweise zur Identität des Verstorbenen, der sich derzeit in der Rechtsmedizin befinde, nimmt die Kriminalpolizei Lübeck unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.