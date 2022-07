Nordsee und Ostsee: Ausflügler fliehen vor der Hitze an die Strände

Nord- und Ostsee Alles voll: Ausflügler fliehen vor der Hitze an die Strände

Vor der Hitze fliehen die Menschen an die Küsten, wie hier nach St. Peter-Ording an die Nordsee.

In St. Peter-Ording staute sich der Verkehr bereits am Morgen. An welchen Stränden es noch Platz gibt.