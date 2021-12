Ostsee: Diese Campingplätze im Norden mit 5 Sternen ausgezeichnet

Das Inselcamp auf Fehmarn an der Ostsee: Die Insel mausert sich immer mehr zum Qualitäts-Hotspot der Camperszene in Deutschland.

Kiel. Schleswig-Holstein ist das Bundesland mit den meisten 5-Sterne-Campingplätzen. Deutschlandweit wurden 20 Campingplätze mit fünf Sternen bewertet, aber Spitzenreiter ist die Camperinsel Fehmarn.

Die Inspekteure vom Allgemeinen Deutschen Automobil Club (ADAC) waren in diesem Jahre wieder auf Campingplätzen in Deutschland und Europa unterwegs, um die Qualität zu prüfen. Der Norden hat die Kontrolleure abermals überzeugt.

Ostsee: Sechs 5-Sterne Campingplätze in Schleswig-Holstein

Das nördlichste Bundesland ist Campingspitze. Allein sechs der 20 deutschen mit fünf Sternen ausgezeichneten ADAC-Superplätze liegen in Schleswig-Holstein. Fehmarn mausert sich dabei immer mehr zum Qualitäts-Hotspot der Camperszene in Deutschland. Denn vier ADAC-Superplätze liegen dort. Das sind:

Camping- und Ferienpark Wulfener Hals

Inselcamp Fehmarn

Camping Miramar

Camping Strukkamphuk

Letzterer wurde erstmals nach den strengen ADAC-Kriterien mit fünf Sternen bewertet. Die weiteren Fünf-Sterne-Campingplätze in Schleswig-Holstein liegen ebenfalls an der Ostsee: Ostseecamping Familie Heide an der Eckernförder Bucht und Rosenfelder Strand Ostsee Camping an der Lübecker Bucht.

Auch Campingpark in Kühlungsborn sticht hervor

Mit sechs ADAC Superplätzen nimmt Schleswig-Holstein somit die Spitzenposition ein. Es folgen Baden-Württemberg (vier), Bayern (drei) sowie Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen (je zwei). Jeweils ein ADAC-Superplatz liegt in Rheinland-Pfalz, Brandenburg und in Sachsen.

Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern liegen jeweils auf Platz vier der ADAC-Superplatz-Rangliste. In Mecklenburg-Vorpommern stechen der Camping- und Ferienpark Havelberge in Wesenberg und der Campingpark Kühlungsborn in Kühlungsborn hervor. In Niedersachsen sind das der Alfsee Ferien- und Erlebnispark in Rieste und das Südsee-Camp in Wietzendorf in der Lüneburger Heide.

Höhere Qualität für immer anspruchsvollere Camper

Auch international ist der Trend zu mehr Campingqualität spürbar. Mit 28 neuen ADAC-Superplätzen (plus 21 Prozent) hat sich die Spitzengruppe des europäischen Luxus-Campings deutlich vergrößert. Damit wächst die Anzahl der mit fünf Sternen bewerteten Campingplätze in Europa auf insgesamt 158.

Uwe Frers, Geschäftsführer ADAC Camping: „28 neue ADAC Superplätze zeigen, wohin die Reise beim Camping geht: Höhere Qualität für immer anspruchsvollere Camper.” Auch bei den vier und 4,5 Sterne-Plätzen gibt es einen starken Zuwachs. 103 Campingplätze haben den Sprung in dieses Segment (1373 Campingplätze) geschafft und freuen sich über die Auszeichnung als ADAC Tipp.

Campingplätze in Europa: Deutschland auf Position 4

Europaweit bleibt Italien die Nummer 1 und belegt wie bei der vergangenen Erhebung weiterhin die Spitzenposition im Europa-Ranking. Frankreich gewinnt acht neue ADAC-Superplätze und steigt damit von Position drei auf Position zwei. Kroatien verzeichnet mit ebenfalls acht neuen ADAC-Superplätzen (plus sechs Prozent) das stärkste prozentuale Wachstum in der Spitzengruppe. Zudem springt es im Ranking um drei Positionen nach oben auf Position 3.

Deutschland gewinnt mit Camping Strukkamphuk (Fehmarn, Schleswig-Holstein) und Camping Landal Sonnenberg (Leiwen, Rheinland-Pfalz) zwei neue ADAC-Superplätze und behauptet sich mit 20 ADAC Superplätzen unverändert auf Position 4. Neue ADAC Superplätze kommen zudem aus Österreich (+3) und Dänemark (+1), Griechenland ist mit dem neuen ADAC Superplatz Camping Ionion Beach (Peleponnes) erstmals im Top-Ranking vertreten.

ADAC Klassifikation: So wird bewertet

Die ADAC Klassifikation zeigt das Angebotsniveau eines Campingplatzes. Die höchste Klassifikationsstufe sind fünf Sterne. Berechnet wird die Klassifikation aus den Einzelergebnissen einer Inspektion in den Bereichen Sanitärausstattung, Platzgelände, Versorgung, Freizeitangebote und Bademöglichkeiten. Dazu reisen ADAC Inspekteure durch ganz Europa, um vor Ort einen Eindruck von dem jeweiligen Campingplatz zu gewinnen.

Damit die Bewertung fair und transparent erfolgt, gibt es feste Kriterien, die in ganz Europa einheitlich angewendet werden. Etwa 250 Datenpunkte werden bei einer Inspektion erhoben. Wenn es ein Campingplatz schafft, eine überdurchschnittliche Bewertung zu erzielen und mit fünf Sternen klassifiziert wird, erhält er das Prädikat ADAC-Superplatz.