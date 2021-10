Polizei Männliche Leiche aus der Braake in Brunsbüttel geborgen

Am Sonntag wurde die Leiche eines Mannes in Brunsbüttel aus einem Fluss geborgen (Symbolbild).

Kurz vorher gab es dort bereits einen Rettungseinsatz. Noch rätselt die Polizei, was sich an dem Fluss in Dithmarschen abgespielt hat.