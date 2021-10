Wikinger-Markt, 8.-10. Oktober: Große und kleine Wikinger-Fans bekommen Einblick in die Welt der Nordmänner und lernen Tugenden wie Tollkühnheit, Geschicklichkeit und Kraft kennen. Für Kinder gibt es im Angebot Runen-Schreiben, Schwertkampf, Heusackschlagen oder Kinderarmbrustschießen. LichterMeer, 20.-24. Oktober: Von 17.30 bis 23 Uhr wird der Grömitzer Kurpark mit Illuminationen und Farben verwandelt. 30 Licht-Stationen lassen den Kurpark erstrahlen. Umweltwoche, 11.-17. Oktober: Umweltexperten erklären die Natur in Grömitz und machen auf die Relevanz von Erhaltung und Pflege der Umwelt aufmerksam. Zum Programm gehören eine Steilküstenwanderung, eine Bernsteinführung, eine Radtour zum Haus der Natur, der Bau von Insektenhotels, eine Themen-Fackelwanderung. Bei der Strandgut-Aktion am 15. Oktober ab 15 Uhr wird Müll gesammelt. Wiederkehrende Veranstaltungen: Jeden Donnerstagabend im Oktober Spieleabend für die ganze Familie im Strandhaus, jeden Freitagabend im Oktober Fackelwanderung. Alle Details zum Gesamtprogramm unter www.groemitz.de/veranstaltungen.