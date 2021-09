Unwetter in Kiel: Ein Tornado hat am Abend mehrere Menschen ins Wasser gespült.

Wetter Tornado reißt mehrere Menschen in Kiel ins Wasser

Hamburg/Kiel. Ein Tornado hat nach Angaben der Polizei am frühen Mittwochabend in Kiel mehrere Menschen ins Wasser gespült. Mehrere Personen seien bei dem Ereignis entlang der Kiellinie verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Video auf Twitter zeigt, wie der Tornado durch die Stadt zieht.

Tornado in Kiel 😮 pic.twitter.com/zDwQioE80v — Udo Maaß (@UdoMaass) September 29, 2021

Wie die Feuerwehr Kiel am Abend mitteilte, war die Windhose um ca. 18 Uhr durch Teile der Stadt gezogen. Im Neubaugebiet in Kiel-Meimersdorf wurden mehrere Dächer abgedeckt, in Kiel-Gaarden mehrere Dachziegel von Dächern gerissen.

Tornado fegt durch Kiel: Mehrere Menschen verletzt

In der Kieler Innenförde musste die Feuerwehr zu einem größeren Einsatz ausrücken: Bei dem Versuch zwei Ruderboote aus dem Wasser zu retten, sind mehrere Ruderer von der Windhose überrascht worden.

Einige wurden durch herumfliegende Teile verletzt, andere wurden durch die Kraft der Windhose ins Wasser geworfen. Vier Menschen wurden schwer verletzt, mehrere Leichtverletzte wurden durch Rettungskräfte medizinisch versorgt und in umliegende Kliniken transportiert. Die Kieler Berufsfeuerwehr war mit einem Großaufgebot von Löschfahrzeugen und Rettungsdienstpersonal vor Ort. Dieser Einsatz waren nach etwa 2 Stunden abgearbeitet.

Und es könnte sogar noch schlimmer kommen. Denn der September verabschiedet sich im Norden krachend und mit schweren Sturmböen: Auch an der Nordsee und auf den Nordseeinseln drohen am Abend und in der Nacht sogar orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von deutlich über 110 km/h. Das entspricht Windstärke 10 bis 11.

Wetter: Unwetterwarnung an der Nordsee – Orkanböen

Über die Apps Katwarn und Nina wird die Bevölkerung bereits gewarnt. Und auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Nordsee-Regionen eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen inklusive Starkregen herausgegeben. Diese gilt von Mittwoch 22 Uhr bis Donnerstag 11 Uhr. Über die Warn-App Katwarn werden Bürger auf mögliche Gefahren hingewiesen: Es könnten zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.

#Sturm in #Norddeutschland dank "Yogi": Ein kleinräumiges #Tief über der Nordsee sorgt für eine unruhige Nacht. Die Details und die weitere Wetterentwicklung für das kommende Wochenende werden im Thema des heutigen Tages erläutert. https://t.co/GpXdBRo1Kl /V pic.twitter.com/ZOIwKuYdDr — DWD (@DWD_presse) September 29, 2021

"Die Sturmsaison nimmt bereits am heutigen Mittwoch Fahrt auf", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Auch die Hamburger müssen mit starken Sturmböen rechnen. "Zum Nachmittag hin nimmt die Sturmstärke zu. In der Hansestadt kann es nachmittags, abends und in der Nacht Sturmböen mit bis zu 80 km/h geben". Es wird maximal 16 Grad warm.

Wetter: Sturm und Starkregen auch in Hamburg

Urlauber und Bewohner der Inseln wie Sylt, Amrum und Föhr sowie der ostfriesischen Inseln wie Borkum, Norderney und Wangerooge müssen sich also auf eine sehr steife Brise einstellen. Auf Helgoland werde es nicht ganz so stark wehen. Warum? "Weil die Insel in der Deutschen Bucht im Zentrum des Sturmtiefs liegt und es dort stiller zugeht", erklärt Jung.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen dann weiter Sturm und kräftiger Regen über Hamburg und den Norden. "Es kann auch hier und da kräftig gewittern", so Jung. Der DWD rechnet mit vereinzeltem Starkregen mit bis zum 15 Liter Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit.

Wetter: Sturmtief "Yogi" zieht über die Nordsee

Verantwortlich für die Wetterlage ist das Sturmtief "Yogi", das im Laufe des Tages von der Nordsee in die Deutsche Bucht zieht und Hamburg streift.

Auch am Donnerstag bleibt es stürmisch und nass im Norden. An der Nordseeküste bläst der Wind weiterhin mit bis zu 100 km/h.

Meteoroge warnt vor Orkanböen an der Nordsee

Nächster Sturm am Tag der Deutschen Einheit

Bis zum Wochenende bleibt es durchwachsen und vor allem nass. "Am Sonntag, dem Tag der Deutschen Einheit, droht neues Ungemach", sagt Jung. Da kann es in Hamburg und im Norden wieder ordentlich stürmen und regnen.