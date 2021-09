Polizei Schleswig-Holstein: Raser gibt sich als Polizist aus

Kappeln. Ein 20-Jähriger hat am Donnerstag mit einer illegal eingebauten Anlage aus Blaulicht und Martinshorn versucht, den Anschein zu erwecken, sein Kleinwagen sei ein Einsatzfahrzeug der Polizei Schleswig-Holstein.

Mit hoher Geschwindigkeit fuhr er am Vormittag über die Bundesstraße 203 in der Nähe von Kappeln. Dabei "blieb er die meiste Zeit in der Mitte der Fahrbahn, so dass diverse entgegenkommende Auto- und zumindest ein Wohnmobilfahrer" ihm ausweichen mussten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Polizei Schleswig-Holstein: Blaulicht-Raser von echtem Beamten gestoppt

Schließlich überholte der angebliche einen echten Polizisten: "Der Beamte zögerte nicht lange und versetzte sich in den Dienst", nahm die Verfolgung auf und konnte den 20-Jährigen schließlich in einem Wohngebiet in Kappeln stellen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hinzugerufene weitere Beamte stellten neben Martinshorn und Blaulicht auch eine Dashcam sicher, mit der der junge Mann seine lebensgefährliche Fahrt gefilmt hatte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dazu noch vor Ort der Führerschein des 20-Jährigen beschlagnahmt.

Die Polizei bittet Zeugen "und Geschädigte dieser Straßenverkehrsgefährdung um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04642/96 55 901".