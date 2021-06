Polizei befreit Kleinkinder aus aufgeheiztem Auto

Durch einen technischen Defekt warne die Kinder in dem Auto gefangen (Symbolbild).

Lübeck. Die Polizei hat in Lübeck zwei Kleinkinder aus einem Auto befreit, das sich in der prallen Sonne stark aufgeheizt hatte. Die Beamten hätten eine Seitenscheibe eingeschlagen und die ein und zwei Jahre alten Kinder aus dem Wagen geholt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Eltern hatten sich am Donnerstag über Notruf an die Polizei gewandt, weil sich die Autotüren durch einen technischen Defekt von selbst verriegelt hatten und die Kinder im Auto gefangen waren.

Die Kinder waren leicht verschwitzt, aber wohlauf

Als die Polizei mit Blaulicht und Martinshorn eintraf, hatten die Kinder den Angaben zufolge bereits schweißnasse Haare. Deshalb hätten sich die Beamten entschlossen, nicht auf den von den Eltern angeforderten Pannendienst zu warten, sondern selbst einzugreifen und das Auto zu öffnen. Die geretteten Kinder seien zur Erleichterung aller verschwitzt, aber wohlauf gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

( dpa )