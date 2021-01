Friedrich Tischer, geb. am 27.05.1920, war inhaftiert im Konzentrationslager Neuengamme, NS-Haftkategorie: „Schutzhäftling“, Häftlingsnr.: „47302“, starb am 13.11.1944 in Neuengamme, wurde beerdigt auf dem Friedhof der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kaltenkirchen, in den Dokumenten findet sich die Adresse „Wels/ Oberdonau Au 15“.