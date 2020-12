Junger Mann will Böller basteln – Wintergarten explodiert

Eckernförde/Hamburg. Beim Versuch, Böller selbst zu basteln, ist ein 19 Jahre junger Mann am Dienstag in Eckernförde schwer verletzt worden. Ob Lebensgefahr besteht, ist nach Auskunft der Polizei vom Mittag noch unklar. Wollte er das Böller-Verkaufsverbot umgehen?

Gegen 11 Uhr hat sich der Hobby-Bastler selbst in die Luft gesprengt. Es war augenscheinlich ein Unfall. Die Explosion ereignete sich im Wintergarten des Reihenhauses seiner Eltern. Dort hatte der junge Mann mit Chemikalien hantiert. Er erlitt schwere Verbrennungen und wurde in eine Spezialklinik nach Lübeck gebracht. Der Wintergarten wurde nach Polizeiangaben komplett zerstört. Das gesamte Haus ist in Mitleidenschaft gezogen worden. "Erheblich", wie es in einer Mitteilung hieß. Die Feuerwehr sei noch am Explosionsort. Die Polizei hat erste Details korrigiert.

Andere Personen seien nicht verletzt worden. Weitere Schäden an anderen Häusern hat es nach ersten Eindrücken vom Explosionsort nicht gegeben.

