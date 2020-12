Hausmeister (58) von acht jungen Männern angegriffen

Die Polizei spricht von einem "besonders gemeinen und brutalen" Raub und sucht Zeugen. Der Angriff geschah am frühen Morgen.

Stade/Hamburg. Acht junge Männer haben am zweiten Weihnachtstag einen Hausmeister in Neumünster auf dessen Weg zur Arbeit überfallen, verletzt und beraubt. Der Mann kam ins Krankenhaus, die Schwere seiner Verletzungen ist unklar. Wie die Polizei am Montag mitteilte, suche sie nach Zeugen des "besonders gemeinen und brutalen" Raubes.

Der Hausmeister (58) sei um 6.40 Uhr auf dem Weg zu einer Alten-und Pflegeeinrichtung in der Wasbeker Straße gewesen, als er attackiert wurde. Eine Gruppe mit vier jungen Männern habe Zigaretten von ihm gefordert. Als er angab, keine zu haben, sei der Mann gegen eine Wand gedrückt worden. Eine zweite Vierergruppe habe sich ihm genähert. Die Täter forderten Geld vom Opfer, das um Hilfe schrie.

Neumünster: Unbekannte schlagen und treten Opfer (58)

Sie schlugen und traten laut Polizei auf den Mann ein, auch als er am Boden lag. Gestohlen haben die Täter ein Samsung Smartphone (Galaxy S 10 Pro in Silber) und etwa 160 Euro aus dem Portemonnaie des Opfers. Anschließend seien die Männer in Richtung Penny Markt geflüchtet.

Die Täter werden so beschrieben:

acht junge Männer

zwischen 20 und 25 Jahre alt

alle hatten offenbar Alkohol getrunken

sie sprachen Deutsch mit Akzent

Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei Neumünster unter der Telefonnummer 04321/945-1111.

( HA/ryb )