Eine junge Kegelrobbe und das Muttertier liegen am am Strand der Düne vor der Hochseeinsel Helgoland. Einen Monat nach Beginn der Wurfsaison sind bereits mehr als 450 Jungtiere geboren worden. Ihren Nachwuchs bringt die Kegelrobbe in den Wintermonaten von November bis Ende Januar zur Welt. In der Saison 2019/20 hatte die Geburtenzahl bei insgesamt 531 gelegen.