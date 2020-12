Brunsbüttel. Die neue Fährverbindung auf der Elbe zwischen Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) und Cuxhaven (Niedersachsen) soll kommenden März starten. Das hat die Reederei Elbferry jetzt mitgeteilt. Zum Einsatz soll die bislang in Norwegen verkehrende „Fana­fjord“ kommen. Sie wird mit Gas (LNG) betrieben und gilt deshalb als besonders umweltfreundlich.

Enak Ferlemann (CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, lobte das Projekt. „Eine zusätzliche Verbindung über die Elbe ist aus verkehrlichen Gründen zwingend erforderlich“, sagte er. „Durch die langjährigen großen Baumaßnahmen auf der A 7 in Hamburg und die Überlastung der bisherigen Verkehrswege braucht es eine weitere Fährverbindung über die Elbe. Dies ist zwingend geboten für die verladende Wirtschaft und den Tourismusverkehr in der gesamten Küstenregion.“ Das Konzept der Reederei sei „absolut tragfähig“.

Zustimmung von den Grünen

Auch von den Grünen kommt Zustimmung. Der schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Bernd Voß sagte: „Ich freue mich über die wichtigen Fortschritte, die die neue Spitze der Elbferry für eine Wiederaufnahme des Fährbetriebes Brunsbüttel-Cuxhaven im kommenden Frühjahr erzielt hat. Wir begrüßen besonders, dass das Unternehmen auf innovative umweltfreundliche Schiffsantriebe und deren Entwicklung setzt.“

Die traditionsreiche Fährverbindung zwischen den beiden Häfen war 2017 eingestellt worden, weil sie Verluste machte. Das lag wohl auch an den beiden Schiffen, die damals dort eingesetzt wurden. Sie waren recht langsam, was in einem Seegebiet, in dem es wegen der Gezeiten starke Strömungen gibt, nicht sehr vorteilhaft war. Die „Fanafjord“ ist deutlich stärker motorisiert – sie schafft etwas mehr als 21 Knoten.

Die Überfahrt wird rund eine Stunde dauern. Die Ticketpreise sind noch unbekannt, sie dürften aber bei etwa 30 Euro für eine einfache Fahrt mit dem Pkw liegen. Der Name des Schiffs steht hingegen schon fest: „Greenferry I“ soll die neue Elbfähre heißen.