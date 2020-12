Kiel. Die Geflügelpest hat in Schleswig-Holstein nun alle Kreise erreicht. In Stormarn wurde die Krankheit bei einem Kranich nachgewiesen, wie das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag berichtete.

Mittlerweile gebe es rund 280 bestätigte Befunde bei Wildvögeln und damit beim aktuellen Ausbruch mehr als doppelt so viele wie zur Geflügelpest 2016/17. Diese war als schwerste, am längsten dauernde und am weitesten verbreitete seit Beginn der Aufzeichnungen in die Geschichte eingegangen.

Knapp 11.000 Wildvögel starben 2016/2017 an Vogelgrippe

Die Zahl der insgesamt besonders entlang der Westküste vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz erfassten verendeten Wildvögel stieg auf knapp 11.000.

Aktuell bestätigte das Friedrich-Loeffler-Institut 17 weitere Geflügelpest-Fälle bei Wildvögeln. Etwa die Hälfte waren Nonnengänse, dazu kamen Graugänse, Bussarde, ein Schwan und ein Kranich.

Zahl der Vogelgrippe-Ausbrüche im Land bisher begrenzt

„Mit der Ausbreitung der Geflügelpest ins Binnenland sind auch verstärkt Vogelarten betroffen, die nicht an spezielle Lebensräume gebunden sind“, sagte Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). „Ich appelliere daher an die Geflügelhalter, ihre Tiere durch die Einhaltung der angeordneten Maßnahmen weiterhin bestmöglich zu schützen.“

Bisher war es mit Schutzmaßnahmen trotz des hohen Infektionsdrucks gelungen, im Land die Zahl der Ausbrüche auf fünf Geflügelhaltungen mit insgesamt rund 2500 Tieren zu begrenzen.

Seit Ende Oktober wurde in zehn Bundesländern Geflügelpest bei Wildvögeln nachgewiesen. Schleswig-Holstein ist als Drehscheibe des Vogelzuges besonders stark betroffen.