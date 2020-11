Hüsby. Umweltaktivisten haben am Freitagmorgen bundesweit für eine umfassende Verkehrswende demonstriert. Wegen Abseilaktionen an Brücken in mehreren Bundesländern mussten mehrere Autobahnen gesperrt werden.

Wie die Polizei Flensburg mitteilte, seilten sich gegen 8.20 Uhr vier Personen von der Autobahnbrücke zwischen den Anschlussstellen Schuby und Jagel ab. Zudem hängten sie Plakate zum Thema Klimaschutz auf. Die Autobahn ist zwischen den Anschlussstellen in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Die Polizei ist vor Ort, die Situation dort sei friedlich.

Auch auf der A7 bei Schleswig ist die Autobahn mittlerweile erfreulich leer. #Verkehrswende pic.twitter.com/LGc2AbYklp — Aktion Autofrei! (@aktion_autofrei) November 27, 2020

Aktivisten seilen sich an Brücken ab: Mehrere Autobahnen gesperrt

Die A7 wurde nach Angaben der Polizei zudem zwischen Kassel-Ost und Kassel-Mitte zeitweise voll gesperrt. Dort hatten sich zwei Aktivisten von einer Brücke abgeseilt, an der Banner aufgehängt worden waren. Nach Angaben von Aktivisten seilten sich Umweltschützer zudem über der A2 bei Braunschweig und Hannover, der A4 bei Dresden und Jena sowie der A20 bei Tribsees in Mecklenburg-Vorpommern.

Für den Protest verantwortlich seien mehrere unabhängig voneinander agierende Aktionsgruppen, teilte eine Gruppe namens Aktion Autofrei mit. Ziel sei es, „Druck auf die Landesregierung“ auszuüben. Die Umweltschützer forderten unter anderem einen Ausbaustopp für die A49.