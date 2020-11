Husum/Flensburg. Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz: Wegen dieser Vorwürfe muss sich ein 41 Jahre alter Mann aus Nordfriesland vom 1. Dezember an vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Er soll von 2009 bis 2015 sowie erneut im Februar 2020 eine Vielzahl von Kriegswaffen, Sprengstoff und anderen Waffen besessen, erworben und verkauft haben.

Bei Durchsuchungen in den Jahren 2015 und 2020 sind demnach bei dem Angeklagten eine Vielzahl von Sprengmitteln, Munition, Kriegs- und -Schusswaffen gefunden worden. Eine Erlaubnis, unter anderem den TNT-Sprengstoff, Panzerfäuste, Maschinengewehre und -pistolen sowie diverse Revolver und Kisten mit Munition zu besitzen, hatte der Mann nicht.

TNT, Gewehre und Munition bei zweitägiger Durchsuchung sichergestellt

Rückblende: Zwei Tage lang hatten Ermittler im Sommer 2015 das Haus des damals 35 Jahre alten Mannes in einem kleinen Ort in der Nähe von Husum durchsucht. So lange brauchten sie, um das umfangreiche Waffenarsenal sicherzustellen - darunter 90 Kilogramm TNT. Eine Handgranate musste vor Ort kontrolliert gesprengt werden.

Auf die Spur des Mannes, der sich als Sammler darstellte, waren Beamte des Bundeskriminalamtes (BKA) durch Zufall gestoßen. Auslöser waren Routine-Ermittlungen des BKA im Zusammenhang mit sogenannten Dekorations- beziehungsweise Salut-Waffen. Kontakte zur rechten Szene oder Vorstrafen hatte der Mann bislang nicht. Er wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Erneuter Waffenfund im Februar 2020

Viereinhalb Jahre später, im Februar diesen Jahres, entdeckte die Polizei bei der Durchsuchung eines Wohnhauses und einer Scheune erneut ein ganzes Kriegswaffenarsenal, das der Mann in einem Wohnhaus und einer Scheune gelagert hatte.

Es wurden unter anderem ein Maschinengewehr, diverse Langwaffen, Panzerfaustköpfe, Mörsergranaten, mehrere Kilogramm Sprengstoff, Chemikalien und Werkstoffe zur Herstellung von Munition sowie Reichskriegsflaggen und NS-Devotionalien sichergestellt, wie die Polizei damals mitteilte.