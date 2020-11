Helgoland. Die neue Hymne „Die Kinder von Helgoland“ wird am kommenden Sonnabend auf der Hochseeinsel erklingen. Anlässlich der offiziellen Veröffentlichung soll um 12 Uhr die gesamte Insel von zentraler Stelle aus mit dem Lied beschallt werden – ausgesucht wurde die Orchesterversion, wie die Veranstalter mitteilten.

Diese wird live im Internet übertragen. „Die Kinder von Helgoland“ ist das Ergebnis eines Projektes zwischen Tourismus-Service, der James-Krüss-Schule Helgoland und der Rockschule in Hamminkeln (Nordrhein-Westfalen), das im Juni 2020 unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Schutzmaßnahmen stattfand.

Professionelle Sänger, Shantychor und ein Kantor

Die rund 80 Helgoländer Schüler konnten zwar an dem Werk in kleinen Gruppen mitarbeiten, doch das ursprüngliche Vorhaben, das neue Werk gemeinsam mit Kindern und Lehrern zu singen, war den Angaben zufolge nicht erlaubt.

Wir Kinder von Helgoland

Die Organisatoren entschieden sich, professionelle Sänger, einen Kantor und einen Shantychor miteinzubeziehen. So entstanden fünf verschiedene Versionen der Hymne. „Hier auf hoher See da sind wir zuhause, wo der Leuchtturm steht und der Westwind weht“, heißt es in dem Song, der auch auf CD erhältlich sein wird.