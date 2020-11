Flensburg/Sylt. Die „RömöExpress“ und die „SyltExpress“ haben einen neuen Look bekommen: Statt in blau-weiß fahren die beiden Syltfähren nun mit rotem Rumpf und einem roten, springendem Delfin auf der Außenwand über die Nordsee zwischen den Nachbarinseln Sylt und Rømø in Dänemark hin und her.

"Mit dem neuen Farbdesign und einer Umfirmierung in FRS Syltfähre GmbH & Co. KG zeigen die Syltfähren nun Ihre Zugehörigkeit zu der FRS Familie", so Birte Dettmers, Geschäftsführerin der Rømø-Sylt Linie GmbH & Co. KG . Für die Kunden der Sylfähre bleibe alles beim Alten.

Bereits seit 1979 gehört die Syltfähre zur weltweit agierenden Reederei FRS mit Sitz in Flensburg. "Das neue Gesicht der beiden Schiffe ist Teil eines Rebranding-Prozesses, der zur Mitte des Jahres bei der Muttergesellschaft gestartet wurde und sich auch bei den Tochtergesellschaften der FRS widerspiegelt", so Dettmers.

Weltweit mehr als 70 Schiffe, darunter der "Halunder Jet"

Zur FRS Familie gehören weltweit 70 Schiffe in mehr als einem Dutzend Ländern, darunter auch der "Halunder Jet" der FRS Helgoline. Das High-Speed-Schiff pendelt zwischen April und November täglich zwischen Hamburg und Helgoland. Erst in diesem Jahr wurde Katamaran-Verbindung von Hamburg über Cuxhaven nach Helgoland um eine zweite Schnellfähre ergänzt, die Helgoland ab Cuxhaven ansteuert. Im Herbst dieses Jahres hat die FRS zudem die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen übernommen.

Lesen Sie auch:

Das überarbeitete Farb-Design der Syltfähren wurde in Anlehnung an den neuen Look der FRS-Gruppe gewählt..Zu sehen war dieser erstmals mit dem neuesten Flottenzuwachs „Skåne Jet“ auf der Verbindung zwischen Sassnitz / Deutschland und Ystad / Schweden:

Roter Rumpf mit springendem Delfin



Nun folgte auch die „RömöExpress“, die LNG Fähre der FRS Syltfähre dem Ruf der Familie und erhielt während des alljährlich planmäßigen Routine-Werftaufenthaltes im November den modernen rotenAnstrich mit dem springenden Delphin. Die „SyltExpress“ wird im Frühjahr bei der geplanten Dockung folgen.





Die Syltfähre bietet auch in den Wintermonaten täglich bis zu sieben Fahrten nach bzw. von Sylt an. Die Passagiere können Dänemark weiterhin als Transitland ohne Einschränkungen durchfahren. Eine Verpflichtung für einen Negativ-Test oder Quarantäne ergibt sich daraus nicht. Der aktuelle Fahrplan kann im Internet unterwww.frs-syltfaehre.de eingesehen und die Fahrten online gebucht werden.

Die Syltfähre in Zahlen

Zwei Passagier- und Autofähren verbinden ganzjährig die Insel Sylt mit dem Festland. Die zweite Fähre wurde 2019 gekauft und ergänzt seit November 2019 die maritime Anreise. Pro Jahr befördert die Syltfähre jährlich mehr als 150.000 Fahrzeuge und 400.000 Passagiere.

Die Fähre „SyltExpress“ hat eine Kapazität für 80 Pkw oder 12 Lkw

und 599 Passagiere, die „RömöExpress“ 127 Pkw oder 12 Lkw und 47 Pkw und 399 Passagiere. Beide Fähren können die Insel Sylt im Stundentakt anbinden. Neben Autos kann die Syltfähre auch Camper sowie Spezialtransporte aller Art befördern.