Schleswig. Vielleicht bekommt man irgendwann wirklich einen siebten Sinn dafür, vielleicht hatte die Streife der Bundespolizei auch einfach nur Glück, als sie am Montagnachmittag einen Opel Vectra auf der A7 in Höhe Schleswig rauswinkte. Jedenfalls stellten sich sowohl der Wagen als auch zwei der vier Passagiere als ziemliche Volltreffer aus polizeilicher Sicht heraus.

Die Kennzeichen des Vectra waren gefälscht, der Opel eigentlich seit Januar 2020 nicht mehr zugelassen und versichert. Außerdem hatte der 20 Jahre alte Fahrer überhaupt keinen Führerschein. Dafür ergab ein Schnelltest, dass der junge Mann sich die Fahrt mit ein paar Drogen versüßt hatte. Ob der Beifahrer wohl besser gefahren wäre?

Unter Drogen, ohne Führerschein – oder lieber per Haftbefehl gesucht?

Zu dessen Drogenkonsum gibt es keine Informationen – allerdings fiel den Beamten auf, dass der 22-Jährige mit einem Haftbefehl gesucht wurde, eine verhängte Geldstrafe wegen Beleidigung und Schwarzfahrens hatte er nicht bezahlt. Im übrigen fanden die Beamten bei der Durchsicht des Autos mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Immerhin hielten die anderen beiden Mitfahrer, ein Mann und eine Frau, die Fahne der Normalität hoch: Gegen sie scheint nichts vorzuliegen.

Die Bundespolizisten erbaten Hilfe von der schleswig-holsteinischen Polizei zum Abarbeiten des Anstehenden: Für den Fahrer musste eine Blutprobe veranlasst, der Beifahrer vorerst verhaftet werden. Die gefälschten Kennzeichen und das Einbruchswerkzeug wurden beschlagnahmt, der Vectra stillgelegt.

Fünf Anzeigen für den einen – familiäre Hilfe für den anderen

Den 20-Jährigen erwarten nun Anzeigen "wegen Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen", so die Bundespolizei.

Sein in Haft genommener Kompagnon konnte sich über eine spendable Familie freuen: Die zahlte die 1200 Euro auf einer Dienststelle in Niedersachsen ein und bewahrte den 22-Jährigen so vor einer viermonatigen Haftstrafe.