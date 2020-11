Neukirchen-Seebüll. Schon von Weitem ist der grüne Kran zu sehen. Er überragt hier, in der weiten Landschaft Nordfrieslands, nur etwa einen Kilometer Luftlinie von der dänischen Grenze entfernt, die meisten Erhebungen. Er ist eine Art Wegweiser zu einer der spannendsten Baustellen der Region: der denkmalgerechten Sanierung des Wohn- und Atelierhauses des Expressionisten Emil Nolde (1867–1956).

Es sei eine Gratwanderung, sagt der Direktor der Nolde-Stiftung, Christian Ring. Denn der Charakter des Hauses und möglichst viel der historischen Substanz sollen erhalten bleiben, gleichzeitig aber ein Museum entstehen, das modernen Ansprüchen entspricht. Der markante Klinkerbau entstand von 1927 an in mehreren Schritten nach den Plänen Noldes. 1937 wurde das Atelier nach Plänen des Flensburger Architekten Georg Rieve um den Bildersaal aufgestockt. Für Nolde war dies die „Erfüllung eines Lebenswunsches“, sagt Museumschef Ring.

Nach dem Tod Noldes wurde das Wohn- und Atelierhaus zum Museum umgebaut

Nach dem Tod Noldes 1956 wurde das Wohn- und Atelierhaus wie vom Künstler gewünscht zum Museum umgebaut. Weit mehr als vier Millionen Besucher besichtigten in den folgenden Jahrzehnten das Haus, in dem jährlich wechselnden Ausstellungen Noldes Werks zeigen. Für einen derart großen Besucherstrom war das Haus nicht konstruiert. „Es bedurfte einer grundlegenden und behutsamen Sanierung und technischen Modernisierung“, sagt Ring.

Was das bedeutet, ist unter anderem im Inneren des Hauses zu sehen. Dort steht praktisch kein Stein mehr auf dem anderen. Die Holzdielen in den ehemaligen Wohnräumen im Erdgeschoss etwa wurden entfernt, der Untergrund erneuert und eine Fußbodenheizung und -kühlung verlegt. Später sollen die Dielen wieder an den alten Platz gelegt werden. Ersetzt wird nur, was sich nicht mehr retten lässt. Neben notwendigen technischen Modernisierungen gelte es, das Gesamtkunstwerk Seebüll zeitgemäß weiterzuentwickeln, sagt Ring. Denn da das Haus mit seinen diversen An- und Umbauten seine eigene Baugeschichte erzähle, könne man nicht einfach nur denkmalgerecht sanieren. Man müsse sich fragen, „welche Geschichte diese nächste Schicht des Hauses erzählen und prägen soll“. Die besondere Atmosphäre des Gebäudes solle dabei bewahrt und geschützt werden.

Für Ada und Emil Nolde hat Seebüll eine ganz bedeutende Rolle gespielt, sagt auch der Leiter des Archivs für Architektur und Ingenieurbaukunst der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holsteins, Ulrich Höhns. Viele Besucher interessiere nicht nur die Kunst. „Sondern es ist auch das Gehäuse, in dem das alles einmal entstanden und gewachsen ist“, sagt der Architekturhistoriker.

Denkmalschutz hat den Klinkerbau als eines der wenigen wichtigen Künstlerhäuser eingestuft

Diejenigen, denen es aus Sicht der Nolde-Stiftung gelungen ist, das Wohn- und Atelierhaus nicht nur zu sanieren, sondern auch neue Akzente zu setzen, sind die beiden Hamburger Architektinnen Beate Kirsch und Anja Bremer vom Büro Kirsch Bremer artandarchitecture. Sie hatten mit ihrem Konzept Ende 2018 das Kuratorium der Stiftung überzeugt.

Kirsch und Bremer wollen in ihrem Konzept die Entwurfsidee von Ada und Emil Nolde wieder spürbar machen. So wird der dreiteilige Aufbau mit Atelier, Garage und Wohnbereich wieder hergestellt. Der zweigeschossige Rücksprung in der Ost-Fassade wird rekonstruiert und dort der neue Eingang zum Museum geschaffen. Ein Ausstellungskonzept mit klarer Besucherführung durch das komplexe Raumgefüge wird entwickelt, auch für Rollstuhlfahrer wird es nun eine Möglichkeit geben, das Haus für sich zu erschließen.

Der Denkmalschutz habe den Klinkerbau als eines der wenigen wichtigen Künstlerhäuser eingestuft, sagt Beate Kirsch. Dementsprechend behutsam läuft die Sanierung. „Alle am Bau sind sich ihrer Verantwortung bewusst.“ Die meisten Handwerker kommen aus der Region. Für einige ist das Nolde-Haus sogar ein Familienprojekt: So hat etwa der Großvater von einem der Maurer schon an dem Gebäude gearbeitet, wie Kirsch erzählt.

Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 sollen die Arbeiten am Nolde-Haus beendet sein.