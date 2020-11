Kiel. Den 10.000. Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie meldete Schleswig-Holstein am Montag – keine schöne Zahl, aber im Norden ist die Infektionstätigkeit immer noch deutlich geringer als in anderen Teilen Deutschlands. Die FDP, Teil der Jamaika-Koalition in Kiel, fordert deshalb jetzt, den bundeseinheitlichen Lockdown zu beenden. „Ende November sollte es eine Abkehr von bundeseinheitlichen Regelungen geben“, sagt Christopher Vogt, der FDP-Fraktionschef im Kieler Landtag. Stattdessen müssten die Länder wieder selbst entscheiden, welche Maßnahmen sie ergreifen.

In Schleswig-Holstein sei derzeit eine „Seitwärtsbewegung“ bei den Infektionszahlen zu beobachten, sagt Vogt. Er rechnet damit, dass der vorerst bis Ende November laufende Lockdown zu einer „ordentlichen Abbremsung“ der Pandemie in Schleswig-Holstein führen werde – in anderen Regionen mit höherer Inzidenz aber möglicherweise nicht. „Bundeseinheitliche Regelungen zur Corona-Bekämpfung machen dann keinen Sinn mehr“, so Vogt. Er ist der Überzeugung, dass die FDP mit dieser Ansicht nicht allein steht. „Ich glaube, es gibt in der Jamaika-Koalition die Bereitschaft, sich wieder stärker regional zu orientieren.“

Für kurze Zeit stand für die FDP sogar ein Ausstieg aus der Koalition zur Debatte

In der Tat ist in Schleswig-Holstein eine gewisse Stagnation zu beobachten. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die am ersten Tag des Lockdowns (2. November) noch bei 56,7 lag, verharrt seit ein paar Tagen recht konstant leicht über oder unter 52. Am Montag waren es 52,4. Zum Vergleich: In Hamburg sind es 165,9 – gut das Dreifache.

Der FDP kommt diese Entwicklung zupass. Sie fremdelte von Beginn an mit dem aus ihrer Sicht zu rigiden Lockdown. Insbesondere die Schließung von Hotels und Restaurants hielten viele Liberale für falsch – auch, weil FDP-Klientel betroffen war. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), so finden sie, hätte diesem Teil des bundesweiten Lockdowns nie zustimmen dürfen. In der Regierungskoalition war es deshalb vor knapp zwei Wochen zu scharfen Auseinandersetzungen gekommen. Für kurze Zeit stand für die FDP sogar ein Ausstieg aus der Koalition zur Debatte.

Nord-FDP attackiert Peter Altmaier ungewöhnlich hart

Davon ist nun nicht mehr die Rede. Die FDP bleibt in der Koalition, sie bleibt aber auch bei ihrer Kritik am Lockdown. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) tut sich dabei besonders hervor. Ungewohnt hart attackierte er in der vergangenen Woche den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Der hatte Details zur Schadenersatzregelung für Unternehmen vorgestellt, die schließen müssen. Unpraktikabel sei das alles, kommentierte wenig später Buchholz. Er sei „schockiert“ über die Direktantragsberechtigung für Soloselbstständige, das Verfahren werde „im Chaos“ enden. „Befremdlich“ sei es, dass Altmaier keine Zeit gefunden habe, die Details der „Novemberhilfe“ den Wirtschaftsministern der Länder vorzustellen.

Und überhaupt: Die Regelung zur Hilfe für die Firmen, die nicht schließen müssen, würde in Schleswig-Holstein nur wenigen helfen. Die Firmen müssen nämlich, so Altmaier, nachweisen, dass sie 80 Prozent ihres Umsatzes mit Firmen machen, die nun schließen müssen. „Völlig irre“ sei diese Abgrenzung, so Buchholz. Ob die Attacke des Ministers zu Änderungen bei der Novemberhilfe führen wird, ist derzeit unklar.

An einer anderen Front scheint die FDP schon geschlagen zu sein. Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident und stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP, hatte empfohlen, auf dem Rechtsweg gegen die Schließungen vorzugehen. „Wenn man nicht erklären kann, dass die Schließung von Hotels oder gastronomischen Betrieben die Verbreitung des Virus unterbindet oder verhindert, dann darf die Maßnahme – weil es ein erheblicher Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit ist – nicht ergriffen werden“, hatte er dem NDR gesagt.

Beim Oberverwaltungsgericht Schleswig sah man das offensichtlich anders

Beim Oberverwaltungsgericht Schleswig sah man das offensichtlich anders. In einem Eilverfahren lehnten die Richter einen Antrag einer Firma ab, die Ferienwohnungen vermietet und sich gegen das Beherbergungsverbot wendet. Die zeitlich befristeten Grundrechtsbeschränkungen seien „derzeit gerechtfertigt“, urteilte das Oberverwaltungsgericht. Die Pandemie-Lage habe sich „deutlich verschärft“. Das Virus breite sich auf einem erhöhten Niveau weiter aus, wobei die jetzt bekannten Infektionszahlen noch nicht einmal das aktuelle Geschehen abbildeten.

Zudem werde der bundesweite Anstieg durch „zumeist diffuse Geschehen“ verursacht, sodass die Ansteckungsumstände in mehr als 75 Prozent der Fälle unklar blieben. Das Beherbergungsverbot sei „geeignet, erforderlich und angemessen, um den Anstieg der Pandemie wieder beherrschbar zu machen“.

Über weitere Anträge gegen einzelne Elemente des Lockdowns wollen die Richter in den kommenden Tagen entscheiden. Die Beschlüsse sind jeweils unanfechtbar.