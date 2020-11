Rendsburg. Auf dem Nord-Ostsee-Kanal nahe Rendsburg sind am Sonnabend zwei Frachtschiffe kollidiert. Eines der Schiffe fuhr daraufhin in die Böschung, so ein Polizeisprecher.

Der zweite Frachter wurde am Mittag von Schleppschiffen abtransportiert. Die Fahrrinne des Kanals ist aber trotz des Unfalls frei.

Havarie ereignete sich an der Eidermündung bei Rendsburg

Verletzte gab es laut Polizei nicht. Die Havarie ereignete sich an der Eidermündung bei Rendsburg. Wie es zu der Kollision der beiden Schiffe kam und ob beispielsweise eine Gefährdung für die Umwelt bestand, war zunächst noch unklar.