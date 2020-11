Horst. Am Freitagmorgen ist in einer Meierei in Horst Ammoniak aus einem Tank ausgetreten. Wie die Polizei mitteilt, ist bei einem Ventilaustausch ein Leck aufgetreten. Seit etwa 10.20 Uhr sind zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr, des zuständigen Ordnungsamtes, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes an dem Unfallort im Einsatz. Bislang ist niemand zu Schaden gekommen. Wie eine Sprecherin gegen Mittag mitteilte, bemühen sich die Einsatzkräfte weiter darum, das Leck abzudichten. Der Gasaustritt sei mittlerweile auf ein Minimum reduziert.

Die umliegende Bevölkerung wird gebeten, sich in die Häuser zu begeben und Türen und Fenster geschlossen zu halten. Dazu gibt es auch entsprechende Rundfunkdurchsagen. Außerdem wurde ein größerer Bereich rund um die Unfallstelle für den Autoverkehr gesperrt