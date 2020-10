Hamburg. Wegen eines Polizeieinsatzes auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Westerland (Sylt) ist der Zugverkehr am Sonnabend bei Heide (Schleswig-Holstein) unterbrochen worden. Zwischen Heide und Hemmingstedt lag der Einsatzort. Es wurde nach Angaben einer Bahnsprecherin ein Busersatzverkehr zwischen Husum und St. Michaelisdonn eingerichtet. Der Fernverkehr sei zunächst in den Bahnhöfen zurückgehalten worden. Die Bahn twitterte, es sei mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

Die Streckensperrung begann um 11.11 Uhr am Sonnabend. Eine Dauer ist noch nicht abzusehen.

Deutsche Bahn bei Twitter

Bereits am Freitagabend hatte es Einschränkungen bei der Bahn in Schleswig-Holstein gegeben. Wie so oft in der Vergangenheit gab es durch technische Schwierigkeiten am Stellwerk Pinneberg Verspätungen und im Nachgang einzelne Zugausfälle. Die Infos der Bahn zu Schleswig-Holstein finden Sie hier.

Die zur Bahn gehörende S-Bahn Hamburg weist darauf hin, dass an diesem Wochenende auf der Kernstrecke in den Süden zwischen Harburg Rathaus und Wilhelmsburg Busse statt Bahnen fahren.