Hamburg. Ferienimmobilien werden immer beliebter. Durch die Corona-Pandemie wird der Urlaub im eigenen Land kalkulierbarer als im Ausland. Viele Käufer suchen deshalb nach einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung an den Küsten. Insgesamt sind die Immobilienpreise entlang der Nordsee- und Ostseeküste sowie auf den Inseln Schleswig-Holsteins seit der letzten Marktuntersuchung 2018 mit wenigen lokalen Ausnahmen weiter stark gestiegen.

Das geht aus dem aktuellen Immobilienmarktatlas für Schleswig-Holstein der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg hervor. "Die Nachfrage nach Ferienimmobilien ist unverändert groß, für jedes Objekt gibt es mehrere Interessenten", sagt Wolfgang Ullrich, Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH. "Daran ändern auch Kurzarbeit und steigende Arbeitslosigkeit durch die Corona-Pandemie nichts."

Preise für Ferienimmobilien an Nordsee und Ostsee steigen stark

Die größten Preissteigerungen gibt es in der Gemeinde Nieblum auf der Insel Föhr. Hier haben sich innerhalb von zwei Jahren Einfamilienhäuser aus dem Bestand um 53 Prozent verteuert. Für den Quadratmeter Wohnfläche müssen 8735 Euro bezahlt werden. Auch im Umland von St. Peter-Ording sind die Preise für Ferienhäuser um 51 Prozent gestiegen. 3350 Euro kostet der Quadratmeter Wohnfläche, während die Preissteigerungen in St. Peter-Ording direkt nur 4,3 Prozent betragen.

Bei Eigentumswohnungen aus dem Bestand gibt es in den Küstenorten an Nordsee und Ostsee im Zweijahresvergleich die höchsten Preissteigerungen in Neustadt (46,1 Prozent), im Büsumer Umland (42,8 Prozent) und in Schwedeneck (41,3 Prozent).

Günstige Eigentumswohnungen aus dem Bestand für weniger als 2500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche gibt es im Umland von Büsum (2133 Euro/qm), in Schwedeneck (2356 Euro/qm) und in Heringsdorf (Kreis Ostholstein / 2111 Euro/qm). Immobilienexperte Ulrich erwartet, dass die Preise vor allem in den jetzt noch günstigen Regionen weiter anziehen werden.

Ferienhäuser auf der Nordseeinsel Sylt immer noch am teuersten

Die Nordseeinsel Sylt bleibt mit Abstand der teuerste Wohnort in Schleswig-Holstein. Die Preise für bestehende Häuser sind seit 2018 um 24,9 Prozent auf den derzeitigen Inseldurchschnitt von 13.271 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Bestandswohnungen verteuerten sich um 21,6 Prozent (8.682 Euro/qm). Spitzenreiter bleibt Kampen auf Sylt: Beim Kauf eines Hauses mit 100 Quadratmeter Wohnfläche müssen knapp 2,3 Millionen Euro angelegt werden.

"Günstiger" ist der Erwerb auf Sylt noch in Hörnum für rund 700.000 Euro für dieselbe Wohnfläche. Aber auch hier stiegen die Preise in den letzten zwei Jahren mit gut 15 Prozent für Bestandshäuser und rund 33 Prozent für Bestandswohnungen deutlich an. Ebenfalls zu den hochpreisigen Regionen zählen an der Nordsee Amrum, Föhr und St. Peter-Ording.